Силовые структуры
 
Последние новости
Украина раскрыла предложение для России по транзиту газа
«Ельцин-центр» эвакуировали после угрозы активистов сорвать ток-шоу про ЛГБТ
В США обеспокоились мощью «Посейдона»
Рассекречено дело о попытке советского военного взорвать пассажирский Ту-154
Первый канал отказался от комментария главы BlaBlaCar из-за ее пола
Наказанный за раздачу еды бизнесмен нашел новый способ помочь бедным
После стрельбы с двумя погибшими в Москве завели уголовное дело
Зеленский обвинил ЦИК в попытке помешать ему распустить Верховную Раду
Россиянка призналась в любви мэру и поплатилась
Названы условия получения жителями Донбасса российских пенсий
Новости партнеров

МВД задержало бывшего главу входящего в «Роскосмос» предприятия

Перейти в «Мою Ленту»
Дмитрий Панов

Полицейские задержали бывшего исполняющего обязанности гендиректора НПО «Техномаш» Дмитрия Панова. Об этом в четверг, 25 апреля, источник в силовых структурах сообщил ТАСС.

Он уточнил, что Панов был задержан вечером 25 апреля сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД в порядке статьи 91 УПК по подозрению в совершении преступления.

НПО «Техномаш» — головное предприятие Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» по технологическому обеспечению создания изделий ракетно-космической техники (РКТ).

9 апреля сообщалось, что на подведомственных предприятиях «Роскосмоса» и «Ростеха» было похищено более 1,6 миллиарда рублей. Средства выделялись на модернизацию производства и разработку перспективных видов вооружения. По материалам проверок возбуждены уголовные дела.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru
Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Генпрокуратура обнародовала объем хищений в «Роскосмосе» и «Ростехе»
«Роскосмос» отпразднует День космонавтики за 22 миллиона рублей
Сотрудники «Роскосмоса» опровергли слова Рогозина о своем увольнении
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:01Сегодня
Вера Бегун

Лютая Вера

Многодетная россиянка победила чиновников. А потом занялась грабежом, пытками и убийствами
15:36Сегодня

Пьяный россиянин сбил на Lexus троих детей и сел на два года

16:34Сегодня

Начальник отдела ФСБ задержан по подозрению во взятках

14:07Сегодня

Прибывший на учения майор ФСБ напился и зарезал россиянина

Силовые структуры00:0523 апреля

«Через кожу были видны все косточки»

Российская семья довела сына до голодной смерти. Они поклонялись дереву и не верили врачам
10:35Сегодня

Чеченский суд разрешил боевику совершать намаз вместо зарядки в колонии

12:25Сегодня

Испания попросила Россию о выдаче главного вора в законе

09:56Сегодня

Найденный на дне реки Ангары телефон помог посадить убийц

Силовые структуры00:0112 апреля

«Либо по жизни неадекватные, либо пьяные»

Похождения футболистов Кокорина и Мамаева глазами свидетелей и очевидцев
20:4024 апреля

Сотрудники ФСБ и МВД с поличным задержали высокопоставленного полицейского

18:1524 апреля

Российских полицейских арестовали за смерть отца чемпиона ММА

20:3024 апреля

Трое арестантов «Матросской тишины» отравились психотропными веществами

Россия
«Джигиты обещают выследить и вырезать глотку»
Они борются за права женщин на Северном Кавказе. За это их преследуют и угрожают убийством
Ким Чен Ын приехал в Россию на бронепоезде
Лидер КНДР откусил каравай и послушал «Катюшу». Его ждут борщ, пельмени и Путин
Житель села Коминтерново Донецкой областиПутин упростил выдачу паспортов России жителям ДНР и ЛНР
Порошенко и Зеленский недовольны, США называют указ абсурдом
За диагностику рака российских врачей начнут премировать
«Ельцин-центр» эвакуировали после угрозы активистов сорвать ток-шоу про ЛГБТ
Россиянка призналась в любви мэру и поплатилась
Российские феминистки возмутились барбершопами
Все материалы
Мир
«Русские должны оттуда убраться»
 
США ввели санкции против председателя правительства Чечни
Москва признала жителей Донбасса де-факто жителями России
Россия поведала о планах США устроить революции
Кровавое топливо
Мексиканские банды устроили войну за бензин. Ради него они готовы свергнуть президента
Ким Чен Ын и Владимир ПутинПутин и Ким Чен Ын провели переговоры
Что обсуждали лидеры России и Северной Кореи
США объяснили появление в Средиземном море угрожающих России авианосцев
Все материалы
Бывший СССР
Касым-Жомарт ТокаевВечный Елбасы
Назарбаев почти 30 лет правил Казахстаном. Теперь он хочет управлять своим преемником
Зеленский обвинил ЦИК в попытке помешать ему распустить Верховную Раду
Команда мечты
Зеленский выиграл президентские выборы на Украине. Как он будет менять страну?
Порошенко поделился своим опытом изучения украинского
Зеленский задумал назначить активиста на пост генпрокурора Украины
Зеленский побеждает на выборах президента Украины
Порошенко уже признал поражение
Оппозиция «заблокировала» закон об украинском языке
Все материалы
Экономика
Пошли на поправку
Россия долго сидела на нефтяной игле. Но есть шанс это исправить
Наказанный за раздачу еды бизнесмен нашел новый способ помочь бедным
Названы условия получения жителями Донбасса российских пенсий
Российских любителей хамона успокоили
Украина раскрыла предложение для России по транзиту газа
Миру предрекли катастрофическую нехватку рабочих мест
Российскому олигарху разрешили купить «Ленту»
Все материалы
Силовые структуры
Вера БегунЛютая Вера
Многодетная россиянка победила чиновников. А потом занялась грабежом, пытками и убийствами
«Через кожу были видны все косточки»
Российская семья довела сына до голодной смерти. Они поклонялись дереву и не верили врачам
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Пьяный россиянин сбил на Lexus троих детей и сел на два года
Прибывший на учения майор ФСБ напился и зарезал россиянина
Чеченский суд разрешил боевику совершать намаз вместо зарядки в колонии
Найденный на дне реки Ангары телефон помог посадить убийц
Все материалы
Наука и техника
ФБР опубликовало досье о бегстве Гитлера в Аргентину
Американские спецслужбы проверяют, мог ли фюрер скрыться и начать новую жизнь
Придется терпеть
Почему эта компания неспособна убить Apple и Samsung: Huawei P30 Pro
Федор Буров «Петр III посещает Иоанна Антоновича в его шлиссельбургской камере»«Везде мерещились интриги и козни»
Страшная судьба и жуткая смерть самого несчастного правителя России
В США обеспокоились мощью «Посейдона»
Россия «догнала» США и Германию по торпедам
Ступень Atlas 5 взорвалась на орбите
США начнут по-новому следить за НЛО
Все материалы
Спорт
«Она любит хвастаться гламурной жизнью»
За что фанаты и футболисты ненавидят жену лучшего бомбардира чемпионата Италии
Футболист «Анжи» объявил о смерти клуба
Легионер «Зенита» назвал себя «черным русским»
Мамаев приготовился к любому наказанию
Футболистка сборной России забила «Барселоне»
Бывший игрок сборной призвал к умеренному воровству в российском футболе
Нурмагомедов отреагировал на смерть отца бойца MMA от рук полицейских
Все материалы
Культура
Последний герой
Он сумел передать страх потерянного человека. 300 лет его успех пытаются повторить
Дайте панк
Студентка сняла знаменитостей на старый фотоаппарат. Ее кадры стали легендарными
Сен Дог«Ты никогда по-настоящему не уходишь из банды»
Сен Дог из Cypress Hill — о бандитах Лос-Анджелеса, диктатуре на Кубе и мифах о марихуане
Посетители крупнейшего музыкального фестиваля массово подхватили герпес
Умер актер из «Крутого Уокера»
Нашлось объяснение пристрастия Серсеи из «Игры престолов» к слонам
Стало известно о судьбе псевдонима Егора Крида после ухода от Тимати
Все материалы
Интернет и СМИ
«Нам это осточертело»
Золотая эпоха YouTube закончилась. Что сгубило главный видеосервис мира?
«Трупами и стрельбой меня не напугать»
Илья Варламов о ЖЖ, ненависти к блогерам и «взорванном» театре
Дикий Запад
Он оголил самые больные раны Америки и получил мировое признание
«Руки-базуки» начал трансформацию в Анджелину Джоли
Мать отчитала сына за просмотр порно и сделала его знаменитым
Блогерша обманула подписчиков подделанными в Photoshop снимками
Откровенное платье Дженнифер Лопес заставило Google запустить отдельный сервис
Все материалы
Ценности
Ингрид БергманСнежные королевы
Самые властные, сексуальные и любимые народом женщины Скандинавии
Иван Ургант«Мир катится к чертовой бабушке»
Иван Ургант — о первом стакане, шутках про Гитлера и самом горьком воспоминании
«Геи и лесбиянки никого не смущают»
В этой мусульманской стране мужчины ищут девственниц, а женщины веселятся и пьют водку
Раскрыты способы надолго сохранить джинсы в первозданном виде
Раскрыт метод правильного приготовления шашлыка
Костюм приехавшего в Россию Ким Чен Ына подвергли критике
Опубликована «предсмертная записка» Гитлера
Все материалы
Путешествия
В гости к талибам
Как российский турист отправился в Афганистан и отлично провел там время
«На месте лохов были мы»
Эти люди добры и честны, но живут в нищете и голоде: Африка глазами россиян
«Люди в ужасе»
Местные прячутся, туристы гуляют: Шри-Ланка после терактов
Отпуска россиян оказались под угрозой
Российская туристка вернулась из отпуска и умерла на выходе из самолета
Припять окрестили городом собак
Популярная туристическая достопримечательность оказалась подделкой
Все материалы
Из жизни
Джим Питсен, Тиммоти Питсен, Эми Фрай-Питсен«Вы никогда его не найдете»
Мать спрятала сына и покончила с собой. Спустя восемь лет вся Америка гадает, где он
«Я хочу деньги»
Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
«У нас столько общего»
Знаменитая миллионерша выходит замуж за нищего. Есть одно но — он в тюрьме на пожизненном
Убившая мужа за подписку на порноканал старушка сядет в тюрьму на 16 лет
Девочка пролетела 12 этажей и выжила
Агрессивный медведь напал на спящего старика
Горбатый кит утонул в Шотландии
Все материалы
Самолет для дорог
EV-1 — концептуальный спорткар из времен, когда Saab был молод и полон сил
Видео: тест кроссовера Jaguar F-Pace SVR
Справится ли он с Мерседесом-AMG GLC 63 и BMW X3 M?
Лёд. Мотоциклы. Полный газ
Парный дрифт, моторекорды и под двести на лыжах — это Байкальская Миля
Ягодка опять
Как меня привлекал и раздражал Mitsubishi Outlander
Показана самая внедорожная «Буханка»
Renault выпустит сверхдешевый седан
Porsche Panamera превратится в купе и кабриолет
Все материалы
Дом
«Насекомые и крысы сильно портят впечатление»
В Москве много недорогих квартир. Почему их никто не покупает?
Полный финиш
Сколько стоит жилье в самой счастливой стране мира
«Сесть себе на голову не позволю»
Россиянин жил с женой и ребенком в родительской квартире. Развод может лишить его дома
Названо место проживания Ким Чен Ына в России
Жилье на российских курортах резко подорожает
В России подорожало самое дешевое жилье
Россия стала второй в Европе по объему торговых строек
Все материалы