МВД задержало бывшего главу входящего в «Роскосмос» предприятия

Полицейские задержали бывшего исполняющего обязанности гендиректора НПО «Техномаш» Дмитрия Панова. Об этом в четверг, 25 апреля, источник в силовых структурах сообщил ТАСС.

Он уточнил, что Панов был задержан вечером 25 апреля сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД в порядке статьи 91 УПК по подозрению в совершении преступления.

НПО «Техномаш» — головное предприятие Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» по технологическому обеспечению создания изделий ракетно-космической техники (РКТ).

9 апреля сообщалось, что на подведомственных предприятиях «Роскосмоса» и «Ростеха» было похищено более 1,6 миллиарда рублей. Средства выделялись на модернизацию производства и разработку перспективных видов вооружения. По материалам проверок возбуждены уголовные дела.

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