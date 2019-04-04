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Сотрудники «Роскосмоса» опровергли слова Рогозина о своем увольнении

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Команда, работавшая над новым пилотируемым кораблем «Федерация», ушла из ракетно-космической корпорации «Энергия» по собственному желанию. Об этом космонавт-испытатель Марк Серов рассказал «Московскому Комсомольцу».

По его словам, публикация в Twitter главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина о «нерадивых товарищах» не имеет отношения к его команде. Он отметил, что группа из десяти человек, включая бывших ведущих конструкторов Игоря Радугина и Николая Брюханова, ушла из компании по собственному желанию, причем некоторые сотрудники начали уходить с конца 2018 года.

«Ушли в итоге, не рассорившись с головной фирмой. Наоборот, мы остались в очень хороших отношениях, договорившись о взаимодействии», — признался Серов. Он подчеркнул, что причиной решение стало расхождение ожиданий и реальной ситуации.

В настоящий момент бывшие сотрудники «Энергии» трудятся в компании S7 Space, занимающейся запуском ракет космического назначения и выведением космических объектов на орбиту.

Серов добавил, что его команда планирует в шутку повесить на двери своего кабинета табличку «Здесь работают "нерадивые" инженеры, уволенные Рогозиным». Он также призвал отметить, что «Энергию» покинули «самые активные конструкторы, проектанты и сотрудники испытательного отдела».

2 апреля Рогозин объявил об увольнении «нерадивых» сотрудников ракетно-космической корпорации «Энергия», работавших над «Федерацией». Он подчеркнул, что работа над проектом была организована не «должным образом».

Пилотируемый корабль «Федерация», который придет на смену «Союзу» и «Прогрессу», разрабатывают в ракетно-космической корпорации «Энергия» с 2009 года. В его задачи будет входить доставка космонавтов и грузов на околоземную орбиту и к Луне.

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