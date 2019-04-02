Рогозин уволил разработчиков корабля «Федерация» за нерадивость

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин уволил сотрудников ракетно-космической корпорации «Энергия», работавших над новым пилотируемым кораблем «Федерация». Об этом он написал во вторник, 2 апреля, в Twitter.

«Работа была организована не должным образом. Впрочем, как и многие другие проекты РКК "Энергия". В результате нерадивых товарищей пришлось уволить», — объяснил он.

Материалы по теме Повелитель батута Раньше он топил такс, а теперь убивает «Роскосмос». На кону сотни миллиардов

Рогозин также выразил надежду, что в 2022 году корабль выйдет на летные испытания.

Ранее он высказался об идее переименования космического корабля «Федерация», так как сейчас он «как девочка называется»: «Корабль раньше назывался "Федерация", теперь будет называться более мужским названием, все-таки корабль должен не как девочка называться, мужским именем».

Пилотируемый корабль «Федерация», который придет на смену «Союзу» и «Прогрессу», разрабатывают в ракетно-космической корпорации «Энергия» с 2009 года. В его задачи будет входить доставка космонавтов и грузов на околоземную орбиту и к Луне.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!