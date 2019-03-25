Рогозин захотел доверить Восточный компаниям Ротенберга и Тимченко

«Роскосмос» может доверить компаниям «Стройтрансгаз», «Стройгазмонтаж» и «Крокус» строительство второй очереди космодрома Восточный, передает ТАСС заявление главы госкорпорации Дмитрия Рогозина.

«У нас есть согласованный список организаций из тех, кто является крупными и имеют свой финансовый ресурс и строительные мощности. Включая ПСО "Казань", всего четыре организации. Они были согласованы в качестве возможных единственных исполнителей по строительству на Восточном. [Кроме "Казани"] это компании "Стройтрансгаз", "Стройгазмонтаж" и "Крокус"», — сказал менеджер.

По его словам, «одна из них, в принципе, уже готова подтвердить возможности очень оперативной мобилизации сил и средств на Восточном и выполнения работ за время, которое отведено до конца 2022 года». Рогозин отметил, что Восточный не получит отдельный технический комплекс для ракет семейства «Ангара», которые планируется обслуживать в действующем техкомплексе под ракеты семейства «Союз-2».

Контракт с «Казанью», которая должна была строить второй стартовый стол, будет расторгнут «из-за финансовых проблем и других обстоятельств».

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Как заявил РБК представитель Аркадия Ротенберга, «Стройгазмонтаж» не собирается участвовать в строительстве Восточного, тогда как глава холдинга Crocus Group Араз Агаларов проявляет интерес к проекту. В связанном со структурами Геннадия Тимченко «Стройтрансгазе» изданию не удалось получить комментарий.

Ранее в марте Рогозин заявил, что утверждение о том, что Восточный построен всего на четверть, не соответствует действительности. Таким образом менеджер опроверг слова премьер-министра Дмитрия Медведева, в январе сообщившего, что космодром готов всего на 25 процентов.

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