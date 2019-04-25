Дебошир выпал из патрульного УАЗа и ушел по делам

Волжск ВОЛЖСКАЯ ПРАВДА / YouTube

В городе Волжске (Республика Марий Эл) задержанный за дебош мужчина выпал из патрульного автомобиля по пути в отдел. Видео инцидента опубликовано на YouTube-канале «Волжская правда».

На кадрах, снятых автомобилистами, видно, как в полицейском УАЗе открывается задняя дверь и оттуда на землю вываливается мужчина. После этого он отползает на обочину, а сотрудники правоохранительных органов продолжают движение, не заметив произошедшего.

По информации республиканского МВД, из автомобиля выпал местный житель, который, будучи пьяным, устроил семейный скандал и был задержан. Полицейские приняли решение доставить мужчину в отдел.

«Однако при доставлении дебошира в пути он выпал из отсека для задержанных», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, при падении мужчина не пострадал. Проводится служебная проверка, виновников случившегося привлекут к дисциплинарной ответственности.

Как отмечает издание «Медиапоток», сразу после падения мужчина отряхнулся и ушел по своим делам. Спустя некоторое время полицейские все же заметили пропажу и еще раз задержали беглеца.

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