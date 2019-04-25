Воры в законе отказались пополнять свои ряды до 2026 года

Воры в законе продлили запрет на коронацию новых воров до 2026 года. Об этом в четверг, 25 апреля, сообщает «Росбалт».

По информации издания, на вилле в пригороде турецкого Стамбула прошла одна из крупнейших за последние годы воровских сходок, на которую собрались более 30 криминальных авторитетов.

Материалы по теме Доля воровская Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»

Они встретились, чтобы обсудить поступок мафиози Давида Чхиквишвили (Дато Сургутский) и Теймураза Немсицверидзе (Црипа), короновавших авторитета Ахтама Самаркандского. В воровском мире видеть последнего не захотели — и его титул был приостановлен.

Кроме того, собравшиеся единогласно поддержали решение сходки в Ереване (Армения) о моратории на коронации новых воров в законе.

По итогам собрания запрет продлен до момента, пока не состоится новая сходка по данному вопросу под предводительством осужденного лидера преступного мира России Захария Калашова (Шакро Молодой). В колонии он будет находиться до 2026 года — таким образом, мораторий на новые коронации будет действовать как минимум до этого времени.

3 апреля сообщалось, что после принятия в России закона об уголовном преследовании лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии, криминальные авторитеты начали переезжать за границу. В основном они выбирают для жизни Кипр и Турцию.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!