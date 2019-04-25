В Казани стартовал Форум молодых дипломатов стран исламского сотрудничества

В Казани начал свою работу Форум молодых дипломатов стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) «Молодые дипломаты: с оптимизмом в будущее». Мероприятие проходит в рамках XI Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit», сообщили «Ленте.ру» в Совете молодых дипломатов (СМД) МИД РФ.

«Мы заинтересованы в том, чтобы эта площадка на системной основе в рамках KazanSummit реализовывала постоянное взаимодействие молодых дипломатов», — сказал в приветственном слове министр по делам молодежи республики Татарстан Дамир Фаттахов.

В сообщении СМД отмечается, что на открытии форума состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Советом и молодежной общественной организацией Татарстана «Академией молодежной дипломатии». «Мы решили оформить наши отношения в виде соглашения», — заявил председатель СМД Константин Колпаков перед церемонией подписания.

Позднее в этот же день состоялась встреча участников форума с президентом республики Рустамом Миннихановым. «От вашей позиции и подходов в будущем будет многое зависеть. Сегодня вы привносите много полезного в развитие сотрудничества между Россией и странами ОИС», — подчеркнул в своем выступлении президент Татарстана.

В свою очередь Константин Колпаков отметил, что республика предоставляет уникальную площадку для общения и налаживания неформальных связей. Также он предложил создать в 2020 году полноформатный дипломатический клуб «Друзья Татарстана», который будет работать над укреплением культурных и торгово-экономических отношений. Президент Татарстана поддержал инициативу.

В рамках работы форума молодые дипломаты также посетили Агентство инвестиционных проектов Татарстана, где гостям рассказали об экономическом потенциале республики. На площадке агентства прошел круглый стол, во время которого студенты Казанского федерального университета рассказали делегатам форума о карьере и жизненном пути российского государственного деятеля, бывшего главы МИД России и премьер-министра Евгения Примакова, а также обсудили принципы и идеалы в дипломатической работе, которых он придерживался.

Организатором Форума молодых дипломатов, которое собрало 35 участников из 21 страны, выступил Совет молодых дипломатов МИД РФ.