Стало известно о недовольстве Путина Лукашенко

У президента России Владимира Путина растет недовольство по отношению к его белорусскому коллеге Александру Лукашенко, сообщает Bloomberg со ссылкой на близкие к Кремлю источники. По их словам, российский лидер обеспокоен тем, что Минск может попытаться выйти из-под влияния Москвы.

В Кремле агентству пока не прокомментировали эту информацию.

Белоруссия, как пишет Bloomberg, опасается усиливающегося давления со стороны России, которое проявляется в том числе в угрозах сократить объемы экономической помощи. Беспокойство Минска может быть связано с планами двух стран по дальнейшей интеграции, указывают источники.

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Белорусская сторона в последние недели неоднократно высказывала недовольство деятельностью российского посла в Минске Михаила Бабича. Так, президент республики Александр Лукашенко обвинял дипломата в том, что он дезинформировал журналистов по вопросу стоимости совместного с Москвой проекта АЭС, а МИД Белоруссии заявлял, что Бабич разрушает отношения между двумя странами.

Спор между Москвой и Минском периодически обостряется на фоне экономических разногласий. Так, Белоруссия недовольна налоговым маневром в нефтяной отрасли России, из-за которого топливо будет поставляться в республику по мировым ценам, и хотела бы получить от российской стороны компенсацию за это, но та отказывается. Помимо этого возмущение Минска вызвала апрельская операция российских властей по пресечению контрабанды из Белоруссии в РФ.

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