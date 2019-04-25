Пассажиры оказались в больнице из-за загадочного зловония на борту самолета

Самолет авиакомпании Spirit Airlines, следовавший из Мэриленда во Флориду, совершил экстренную посадку из-за сильного запаха неизвестного происхождения. Об этом сообщает Fox News.

Вскоре после вылета из аэропорта Балтимор-Вашингтон члены экипажа сообщили о серьезных трудностях, связанных со зловонием. Им пришлось вернуться в аэропорт вылета.

После успешного приземления семеро пассажиров были доставлены в местные больницы с отравлением, однако подробности их состояния не раскрываются.

Представители авиакомпании отказались давать какие-либо комментарии по поводу инцидента.

В марте лайнер авиакомпании United Airlines пришлось экстренно посадить в аэропорту Вашингтона из-за невыносимой вони на борту. Инцидент произошел с самолетом Boeing 737, следовавшим из Вашингтона в Сан-Франциско. В аэропорту лайнер ожидала команда спасателей, поскольку нескольким людям требовалась помощь врачей.

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