Резко возмужавший сын Лукашенко впечатлил пользовательниц сети

Пользователи соцсетей поразились преображению третьего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая, который предстал в новом образе в составе белорусской делегации в рамках официального визита в Китай.

14-летнего Николая с отцом запечатлел фотограф Reuters. Пользователи Twitter отметили, что подросток совсем не похож на пухлощекого мальчика, которым его помнили еще пару лет назад во время предыдущей поездки в Китай.

На новом снимке заметно, что Николай, которому в августе исполнится 15 лет, уже превзошел ростом отца. При этом подросток сменил прическу и подобрал костюм подстать изменившейся фигуре. Пользователей, а в особенности пользовательниц Twitter впечатлили такие перемены в образе сына белорусского лидера.

— РБ головного мозга (@belamova) 26 апреля 2019, 14:00

Николай с трех лет сопровождает Лукашенко-старшего почти на все официальные мероприятия. Мальчик успел повстречаться с Владимиром Путиным, Виктором Ющенко, Дмитрием Медведевым, Бараком Обамой. В разные годы он также стоял на трибуне во время военных парадов, участвовал в саммитах СНГ, присутствовал на заседании Генассамблеи ООН, Олимпиадах в Пекине и Сочи.

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