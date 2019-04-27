Минобороны накажет командиров протестовавших против новых погон курсантов

Результаты проведенной проверки показали, что никакого «срывания погон» курсантами в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище (РГВВДКУ) не было. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Минобороны России.

В ведомстве подчеркнули, что распространенные об этом в социальных сетях слухи не соответствуют действительности. В Минобороны уточнили, что пятеро курсантов, не знавших правил ношения формы, выразили свое недовольство из-за информации об отмене погон небесного цвета на обмундировании. Командиров и начальников курсантов привлекут к ответственности, предусмотренной дисциплинарным уставом.

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25 апреля источник «Интерфакса» в РВВДКУ рассказал о том, что рязанские курсанты ВДВ массово сложили погоны нового образца у памятника генералу Василию Маргелову, протестуя против изменения их традиционного цвета с небесно-голубого на зеленый. Сообщалось о 40 участниках акции.

Все курсанты высших военных училищ Минобороны на парадной и повседневной форме носили погоны защитного цвета. С 2015 года по приказу министра обороны Сергея Шойгу на повседневную и парадную форму вернули погоны небесного цвета, на полевой форме остался защитный цвет.

РВВДКУ считается элитным военным училищем, в нем обучаются в том числе иностранные специалисты.

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