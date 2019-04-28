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Путин поздравил россиян с Пасхой

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Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан страны с Пасхой. Его сообщение опубликовано на сайте Кремля.

«Этот древний христианский праздник на протяжении столетий наполняет сердца людей радостью и надеждой, верой в торжество жизни и любви», — сказал Путин. Он отметил, что Русская православная церковь и другие христианские конфессии играют большую роль в сбережении культурного наследия России.

Российский лидер вместе с премьер-министром страны Дмитрием Медведевым, его супругой Светланой Медведевой и мэром Москвы Сергеем Собяниным посетил ночное пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя.

К началу богослужения в храм доставили Благодатный огонь, сошедший 27 апреля в Гроба Господня в Иерусалиме. Он символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова.

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