Прилепин и Гоблин обвинили Дудя в банальности и вранье

Писатель Захар Прилепин и видеоблогер Дмитрий Гоблин Пучков раскритиковали фильм Юрия Дудя «Колыма — родина нашего страха», рассказывающий о жизни в сталинских лагерях. Прилепин высказал свои претензии на сайте «Свободная пресса», а Пучков посвятил картине видео с историком Климом Жуковым.

Прилепин назвал фильм Дудя «поверхностным, не очень умным и банальным до тошноты». По мнению писателя, блогер играет на подростковой жажде справедливости и честности, но концентрироваться ему следует не на сталинских репрессиях, а на том, что последовало после них — Великой Отечественной войне. «Чтоб тебе хоть что-нибудь понять про страх, тебе надо не по снежной Колыме погулять — а встать в очередь, голым, когда толпу таких же несчастных, как ты, улыбчивые европейцы гонят в топку», — написал Прилепин.

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Колымская история, считает Прилепин, имеет логическое объяснение, а нападение европейцев — нет. «Даже если судебная и пеницитарная советская система работала криво или подло, она все-таки старалась соблюдать признаки законности. Европейцы же убивали здесь просто так: чтоб забить двадцать миллионов голов, чтоб получить тонны русского мяса», — делает вывод писатель.

Пучков и Жуков сосредоточились на критике фактов, которые привел Дудь. К примеру, они считают, что данные о двадцати миллионах человек, прошедших через Колыму, могут быть ошибочными. Например, историк Земсков говорит всего о 9,5 миллионах заключенных. По словам Жукова, при просмотре у него было ощущение, что он читает журнал «Огонек» 1990 года. Работу Дудя он охарактеризовал как «два часа концентрированного вранья, манипуляций, передергивания фактов, умолчания неудобных фактов».

Документальный фильм Дудя к настоящему моменту посмотрели 8,7 миллиона человек. Видео собрало 537 тысяч лайков. В описании ролика Дудь указал, что для максимального погружения он со своей командой проехал всю трассу «Колыма», то есть две тысячи километров дороги, за девять дней.

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