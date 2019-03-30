YouTube разблокировал новые ролики Парфенова и Дудя

Свежие ролики журналистов Леонида Парфенова и Юрия Дудя на YouTube вновь появились в открытом доступе на каналах Parfenon и «вДудь» соответственно.

О причинах блокировки обоих видео не сообщалось, поскольку в Google традиционно не комментируют отдельные случаи. В компании лишь напомнили, что весь загружаемый на платформу контент должен соответствовать «правилам сообщества и местному законодательству».

Подвергшиеся блокировке ролики — выпуск программы «Намедни» Парфенова, посвященный событиям 1946 года, и интервью Дудя с бывшим резидентом Comedy Club Таиром Мамедовым, который эмигрировал в США. В ответ на закрытие доступа к этим видео поклонники данных каналов обвинили YouTube в цензуре.

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