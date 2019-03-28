Пользователи сети ополчились на YouTube за удаление роликов Дудя и Парфенова

Поклонники YouTube-каналов «Парфенон» и «вДудь» гневно отрегировали на удаление их свежих роликов. Часть пользователей высказали возмущение, а некоторые усмотрели в действиях видеохостинга цензуру.

«Цензура нарастает», — написал один из юзеров. «А что вы хотели? Демократия!» — негодует другой.

Возмущенным пользователям посоветовали не торопиться с выводами, отметив, что блокировка может быть связана с ужесточением правил YouTube. А кто-то решил обратиться с критикой к видеохостингу напрямую.

Некоторые сочли поступок YouTube веским поводом перейти на другой видеосервис, так как Google действует некорректно. «Как думаете, насколько реально, что появится какая-то альтернатива ютубу? Никогда об этом не задумывался, но они же реально монополисты и это на самом деле очень плохо», — написал один из пользователей.

Новый выпуск авторского проекта «Намедни» Парфенов разместил 18 марта на своем канале Parfenon. Это был дебют передачи на YouTube. В выпуске рассказывалось о событиях 1946 года. Последний выпуск программы «вДудь» вышел 20 марта. В нем участвовал резидент Comedy Club и телеведущий Таир Мамедов.

Ранее продюсер передачи «Намедни» Илья Овчаренко рассказал, что передачу заблокировали на YouTube из-за того, что наличие рекламы в видео не было указано в настройках при публикации.

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