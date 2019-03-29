Невестку Юрия Дудя оштрафовали за побои

Лефортовский суд Москвы вынес приговор жене брата видеоблогера Юрия Дудя Юлии, обвиняемой в нанесении побоев. Об этом в пятницу, 29 марта, пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко сообщила РИА Новости.

Как уточняется в сообщении, женщину признали виновной в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 6.1.1 КоАП РФ («Побои»). Ее приговорили к штрафу в размере 5 тысяч рублей.

Максимальное наказание по статье составляет 15 суток ареста.

9 июля 2018 года сообщалось, что президент гильдии каскадеров России 71-летний Александр Иншаков нарушил указ, действующий на время проведения в России чемпионата мира по футболу, и перемещался по Москве с травматическим пистолетом, несмотря на введенные ограничения. В отношении актера был составлен протокол об административном правонарушении. Он заплатил штраф в размере 1,5 тысячи рублей.

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