Напавшего на российскую школу подростка отправили лечиться

Суд направил на принудительное лечение подростка, год назад ранившего ножом одноклассников и учителя, а также совершившего поджог в школе в Стерлитамаке (Республика Башкортостан). Об этом во вторник, 30 апреля, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Евгений Каневский.

«Подростка направят в организацию, оказывающую психиатрическую помощь. Лечение продлится до года», — отметил он.

11 марта сообщалось, что во время подготовки и совершения преступления девятиклассник был невменяем. Комиссия судебно-психиатрических экспертов установила, что у него «развилось временное психическое расстройство», из-за чего он не осознавал опасность своих действий и не мог руководить ими.

Нападение на школу №1 города Стерлитамак было совершено утром 18 апреля прошлого года. В классе подросток ранил ножом одноклассницу и педагога, выплеснул в кабинете принесенный с собой бензин и поджег его. Затем учащийся попытался покончить с собой. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Следствием установлено, что ранее по поводу агрессивного поведения 17-летнего подростка имелись обращения в органы профилактики .

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