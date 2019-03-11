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Устроившего резню и поджог в российской школе подростка признали невменяемым

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Подросток из Башкирии, который весной 2018 году устроил резню и поджог в школе города Стерлитамак, во время подготовки и совершения преступления был невменяем. Об этом в понедельник, 11 марта, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Комиссия судебно-психиатрических экспертов установила, что у девятиклассника «развилось временное психическое расстройство», из-за чего он не осознавал опасность своих действий и не мог руководить ими.

Как пояснили в СКР, вскоре в суд направят уголовное дело и утвержденное прокуратурой постановление о применении принудительной меры медицинского характера в отношении подростка.

18 апреля 2018 года сообщалось, что атаковавший башкирскую школу девятиклассник планировал свое нападение заранее и делился своими планами в соцсетях. Для нападения на стерлитамакскую школу подросток использовал канцелярский нож и бутылку из-под минеральной воды, куда он налил бензин. Подросток уже состоял на учете из-за отклонений в поведении и учился в коррекционном классе.

Нападение на школу №1 города Стерлитамак было совершено утром 18 апреля. В результате пострадали две ученицы, учитель информатики и сам виновник ЧП, пытавшийся покончить с собой. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. «Установлено, что ранее имелись обращения в органы профилактики по поводу агрессивного поведения 17-летнего подростка», — отмечали в следствии.

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