«Сталингулаг» верифицировали в Telegram

Telegram-канал «Сталингулаг» сообщил, что создатель мессенджера Павел Дуров отметил канал значком верификации.

Автор «Сталингулага» отметил, что это было сделано в знак его поддержки, а также поблагодарил Дурова.

«Насколько мне известно, это первый случай в истории русскоязычного телеграма», — говорится в сообщении. Однако канал «Телеграм-маркетинг» опроверг эту информацию, приложив скриншот Telegram-канала компании «Яндекс» со значком верификации.

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Ранее сообщалось, что у родственников предполагаемого создателя Telegram-канала «Сталингулаг» прошли обыски: его якобы обвинили в телефонном терроризме. Представители правоохранительных органов эту информацию не прокомментировали.

Анонимный Telegram-канал «Сталингулаг» создан в апреле 2016 года. В настоящее время у него 307 тысяч подписчиков. В июле 2018 года принадлежащее Григорию Березкину РБК сообщило, что владельцем анонимного Telegram-канала является уроженец Дагестана Александр Горбунов. Сам он эту информацию не прокомментировал.

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