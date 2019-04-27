«Сталингулаг» сообщил об обысках у родителей предполагаемого создателя канала

У родственников предполагаемого создателя Telegram-канала «Сталингулаг» проходят обыски. Об этом говорится в сообщении канала.

«Как итог, его 80-летний отец, инвалид первой группы в предынфарктном состоянии, пожилая мама с высоким давлением после шестичасового допроса», — пишет «Сталингулаг».

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Отмечается, что предполагаемого автора канала обвиняют в телефонном терроризме. По версии следствия, он сообщил о заминированных объектах в Москве.

Официальных комментариев представителей правоохранительных органов по данному факту нет.

Анонимный Telegram-канал «Сталингулаг» создан в апреле 2016 года. В настоящее время у него 294 тысячи подписчиков. На одноименный аккаунт в Twitter (создан в июне 2013 года) подписаны 1,1 миллиона пользователей. В июле 2018 года принадлежащее Григорию Березкину РБК сообщило, что владельцем анонимного Telegram-канала является уроженец Дагестана Александр Горбунов. Сам он эту информацию не прокомментировал.

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