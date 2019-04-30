Минобороны показало неизвестные фото советских полководцев на парадах

Маршалы Советского Союза Георгий Жуков и Константин Рокоссовский на параде Победы 1945 года

Министерство обороны России опубликовало фотографии с военных парадов и репетиций, на которых изображены советские полководцы — участники Великой Отечественной войны.

Проект называется «Полководцы победы: при параде». В альбом вошли снимки маршала Георгия Жукова, Родиона Малиновского, Александра Василевского и других советских военачальников. Полководцы запечатлены на парадах и репетициях, а также за несколько минут до их начала.

Большинство фотографий ранее не публиковались. Редкие кадры дополнены воспоминаниями самих военных, а также их родных и современников.

«Полководцы победы: при параде» — это продолжение серии проектов, посвященных ключевым фигурам Великой Отечественной войны. 15 апреля Минобороны опубликовало редкие фотографии советских полководцев в домашней обстановке, среди друзей и на отдыхе.

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