Минобороны составило всероссийскую карту салютов 9 мая

Министерство обороны России запустило мультимедийный проект «Традиции сквозь время» ко Дню Победы 9 мая. Спецпортал размещен на сайте ведомства.

На портале указана подробная информация о парадах, которые пройдут в 28 городах России. В частности, рассказывается об участниках и порядке прохождения пеших и механизированных колонн и пролета авиации на предстоящем параде на Красной площади в Москве.

Помимо этого, Минобороны опубликовало наглядную информацию о месте и времени праздничных салютов.

Также на сайте опубликованы ​исторические фотографии Парада Победы на Красной площади в 1945 году, совмещенные с современными снимками для сравнения.

9 апреля стало известно, что в ходе парада Победы 9 мая по Красной площади пройдут новые участники, среди которых учащиеся московского университета МВД, подразделение военнослужащих-женщин Военной академии воздушно-космической обороны и кадетский корпус Следственного комитета.

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