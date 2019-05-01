Тони Роббинса отказались снова привозить в Россию

Повторный визит бизнес-тренера Тони Роббинса в Россию решили отменить. Об этом сообщил ректор школы бизнеса «Синергия» Григорий Аветов в колонке для Forbes.

Выступление планировалось провести на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Отмечается, что на него уже продали около десяти тысяч билетов. Несмотря на это, от повторного приезда бизнес-тренера решили отказаться, так как оно может «вызвать еще большую эмоциональную реакцию огромного количества людей», чем первое, добавил Аветов.

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«Подавляющая часть населения нашей страны просто не хочет, чтобы Тони приезжал еще раз в Россию», — подчеркнул ректор, отметив, что «Синергия» как организатор не может игнорировать общественное мнение.

Аветов объяснил сложившуюся ситуацию «культурным различием», разным подходом к жизни в двух странах, а также отметил, что Тони Роббинс, возможно, больше никогда не приедет в Россию.

Первый семинар Тони Роббинса в России, прошедший в 2018 году, вызвал широкий общественный резонанс. Его посетили более 20 тысяч человек, а цены на билеты достигали 500 тысяч рублей. Некоторые посетители остались недовольны организацией и содержанием выступления.

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