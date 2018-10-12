Генпрокурора попросили проверить все коуч-центры после лекции Тони Роббинса

Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров попросил генерального прокурора Юрия Чайку проверить все «коуч-центры» в России после сентябрьской лекции Тони Роббинса в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Прошу Вас организовать массовую проверку всевозможных "коуч-центров" и организаций "личностного роста" в Российской Федерации с целью недопущения с их стороны любых мошеннических действий, наносящих вред благополучию и здоровью граждан страны», — указано в письме Петрова. Депутат сравнил тактику продвижения коучеров с целителями и колдунами, также собиравших многотысячные аудитории в 90-е годы.

Семинар Тони Роббинса, прошедший в Москве, вызвал широкий общественный резонанс. Его посетили более 20 тысяч человек, а цены на билеты достигали 500 тысяч рублей. В соцсетях пользователи задавались вопросами о стоимости семинара.

Недовольны остались и некоторые посетители. Например, москвичка по имени Анжелика (ее фамилия не называется) подала на организаторов выступления в суд и потребовала вернуть 55 тысяч рублей, которые она потратила на билет, а также заплатить ей 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. В разговоре с телеканалом «360» она описала выступление так: «Тони Роббинс повторял одни и те же фразы, которые, по сути, и так являются общедоступными прописными истинами и тем более не его личными цитатами». Самого коуча женщина назвала раскрученным мошенником.

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