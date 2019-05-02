Хави завершит карьеру

Бывший полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Хави Эрнандес принял решение завершить карьеру. Об этом сообщается на сайте каталонского клуба.

39-летний хавбек объявил, что сезон-2018/2019 станет для него последним в профессиональном футболе. Хави выступает в Катаре, защищая цвета клуба «Аль-Садд».

В 2015-м Хави покинул «Барселону». С 2015 по 2018 год испанец провел 68 матчей в составе катарского клуба и забил 19 голов.

Хави выступал за каталонцев с 1998 по 2015 год. Хавбек лидер клуба по количеству матчей за всю историю (767). Кроме того, на его счету 85 голов за «Барселону».

Вместе с «Барселоной» Хави завоевал 25 трофеев. В частности, он восемь раз становился чемпионом Испании и четырежды завоевывал кубок Лиги чемпионов.

Также Хави успешно выступал и на уровне национальных сборных. Он провел 133 матча за сборную Испании. Хавбек выигрывал чемпионат мира и дважды становился чемпионом Европы.

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