Автор «Сталингулага» раскрыл свою личность

Уроженец Махачкалы Александр Горбунов в интервью «Русской службе Би-би-си» подтвердил, что является автором Telegram-канала «Сталингулаг» и одноименного аккаунта в Twitter, на которые в общей сложности подписаны более 1,3 миллиона пользователей.

«Меня зовут Александр Горбунов, и я — автор "Сталингулага"», — сказал он в ответ на просьбу представиться.

26-летний мужчина страдает спинальной мышечной атрофией, которая приводит к отмиранию клеток спинного мозга, пишет издание. По словам самого Горбунова, его заболевание прогрессирует, хотя в детстве он мог поднимать руки.

Для того, чтобы «просто жить, остаться в квартире, жить в удобном районе» в Москве, ему требуется несколько сотен тысяч рублей в месяц. «Потому что в России практически нет домов, которые были бы удобно оборудованы не просто на уровне подъезда. И даже пандусы — я не понимаю, кто и для кого их строит», — признался мужчина.

Своим основным источником дохода Горбунов назвал частный трейдинг. «Telegram-канал приносит не так много денег, как кажется», — отметил он, пояснив, что ему требуются значительные средства для оплаты услуг квалифицированных специалистов.

Комментируя информацию о приходе сотрудников полиции к его родителям в Махачкале, Горбунов сказал, что силовики сообщили ему, что с его телефона поступил звонок о минировании объектов в Москве. Мужчина уточнил у полицейских, тот ли это телефон, с которого он разговаривает с ними, на что получил отрицательный ответ. Других вопросов ему не задавали, также у него нет информации о том, действительно ли у его родителей проводились обыски.

О том, что создателем «Сталингулага» может быть Горбунов, в июле прошлого года писало принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

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