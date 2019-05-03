Самый популярный бренд одежды в мире стал доступен в Москве

В московском универмаге ЦУМ открылся первый в России корнер бренда Off-White. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 3 мая.

Пространство корнера площадью 85 квадратных метров декорировано в индустриальном стиле с использованием камня, латуни и металлической сетки. В магазине представлена мужская коллекция одежды и аксессуаров сезона весна-лето 2019. Основатель марки афроамериканский дизайнер Вирджил Абло посвятил ее кумирам молодежи разных поколений.

Так, белые футболки, голубые классические джинсы и красная куртка из денима напоминают о культовом актере 1950-х Джеймсе Дине и его имидже в фильме «Бунтарь без причины». Шорты-бермуды и трикотажные вещи oversize с каллиграфическим принтом в стиле граффити-райтера Дональда «Донди» Уайта навеяны анимационным персонажем Бартом Симпсоном. Также покупателям предлагаются джинсовые куртки, парки и блейзеры с градиентным переливом цвета, спортивные вещи цвета хаки с яркими принтами, кроссовки, сумки и рюкзаки.

Бренд Off-White основан в 2012 году афроамериканским дизайнером, художником и архитектором Вирджилом Абло. С 2015 года марка представляет свои коллекции на Неделе моды в Париже. Среди клиенток марки — супермодель Белла Хадид, певицы Рианна и Бейонсе. В октябре 2018 года Off-White был назван самым популярным в мире брендом одежды по версии компании Lyst, анализирующей предпочтения потребителей товаров сегмента люкс. Рейтинг составлялся на основании анализа поисковых запросов пользователей в Google, в социальных сетях и на сайтах онлайн-ретейлеров.

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