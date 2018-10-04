Стало известно время и место открытия COS в России

В ноябре 2018 года в московском торговом центре «Афимолл Сити» откроется первый в России магазин лондонского модного бренда COS, принадлежащего шведской компании H&M Hennes & Mauritz AB. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 4 октября.

Магазин площадью 540 квадратных метров расположится на втором этаже главного атриума торгово-развлекательного центра. В московском COS будут представлены мужская, женская и детская коллекции одежды и аксессуаров.

Коллекция COS сезона осень-зима 2018-2019 Фото: COS 1 /7

«Мы очень счастливы открыть наш первый магазин в России. Москва сегодня — это яркий и захватывающий город, который, по нашим ощущениям, станет идеальным местом для нашего первого магазина, — сказала Мэри Хонда, управляющий директор COS. — Мы надеемся, что российские покупатели получат удовольствие от наших коллекций».

Материалы по теме По минимуму Почему сексуальная одежда не нужна российским женщинам

Дизайн московского COS выдержан в фирменном лаконичном ключе, в оформлении использованы натуральные материалы. Фасад магазина отделан дагестанским известняком.

Об открытии магазина COS в России во втором полугодии 2018 года стало известно в июне. Об этом сообщалось в официальном отчете компании H&M Hennes & Mauritz AB (владеющей брендами H&M, COS, Monki и другими). Кроме России, новые магазины марки в 2018 году открылись и будут открыты в Таиланде, Ливане и Саудовской Аравии. В настоящий момент магазины COS уже работают в 40 странах, в 20 странах товары бренда доступны онлайн.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!