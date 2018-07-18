Жителям Дальнего Востока предложат модную одежду

Шведская компания-производитель модной одежды, обуви и аксессуаров для мужчин, женщин и детей H&M откроет свой первый магазин во Владивостоке. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в среду, 18 июля.

Как отмечают представители компании, это будет первый магазин бренда в Дальневосточном регионе России. «Открытие первого магазина H&M в Дальневосточном регионе — важный шаг в экспансии H&M на российском рынке. География магазинов H&M динамично расширяется, и мы рады, что можем предложить нашим покупателям незабываемые впечатления от шопинга во всех уголках нашей страны, как в онлайн, так и в физических магазинах», — сказал генеральный директор H&M Россия и Казахстан Саэд Эль-Ашкар.

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Площадь магазина пока не уточняется.

Ранее компания H&M объявила об открытии первого магазина COS в России. Оно ожидается во втором полугодии 2018 года. Об этом было сообщено в официальном отчете компании H&M (Hennes & Mauritz AB). Помимо собственно H&M, компания владеет брендами COS, Monki и другими.