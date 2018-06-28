Долгожданный бренд одежды придет в Россию

Открытие магазина COS в России ожидается во втором полугодии 2018 года. Об этом сообщается в официальном отчете компании H&M Hennes & Mauritz AB (владеющей брендами H&M, COS, Monki и другими). Документ опубликован на официальном сайте компании.

Кроме России, новые магазины марки в 2018 году откроются в Таиланде, Ливане и Саудовской Аравии. В настоящий момент магазины COS уже открыты в 40 странах, в 20 странах товары бренда доступны онлайн.

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Точное расположение первого магазина COS в России пока не указано. По информации «Коммерсанта», предположительно бутик откроется в «Афимолл-Сити».

Директор департамента по внешним коммуникациям компании AFI Development, управляющей торгово-развлекательным центром «АФИМОЛЛ-Сити», Ирина Наумова сообщила, что не располагает информацией о возможном открытии магазина. «Мы были удивлены, когда встретили в СМИ эту информацию», — сказала Наумова в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».

Возможность открытия COS в Москве обсуждается уже длительное время. Так, в мае 2017 года глава H&M Россия и Казахстан Саэд Эль-Ашкар в эксклюзивном интервью «Ленте.ру» сообщил, что магазин бренда обязательно появится в России и добавил, что при выборе места важны покупательная способность посетителей, выгодное местоположение и достаточная площадь магазина. Конкретных сроков открытия торговой точки Эль-Ашкар не указал.

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