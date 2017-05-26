Глава H&M пообещал открыть в России магазин COS

Глава H&M Россия и Казахстан Саэд Эль-Ашкар пообещал, что на отечественном рынке появится магазин бренда COS. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью корреспонденту «Ленты.ру».

«Пусть ваши любители модной одежды не беспокоятся. И COS, и & other Stories, и Cheap Monday, и другие марки в России будут. Сто процентов. Даю слово», — сказал он.

Эль-Ашкар добавил, что при выборе места также важны покупательная способность посетителей, выгодное местоположение и достаточная площадь магазина. Конкретных сроков он пока не назвал.

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Под маркой COS продается женская и мужская одежда, бренд зарегистрирован в 2007 году. В настоящее время входит в группу компаний H&M.

Одна из новинок марки — коллекция купальников, которая была представлена в конце апреля 2017 года. Линейка отличается минималистичным дизайном. В нее вошли женские и мужские модели купальников, выполненные в сдержанных цветах: синем, оливковом и бежевом.