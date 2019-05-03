Россиянин ударил жену прокурора и поплатился

Дачник из Ленинградской области ударил жену местного прокурора, после чего попал в больницу с ранением. Об этом сообщает издание 47.ru.

По данным издания, прокурор Михаил Волницкий гулял с женой и сделал замечание дачникам, которые загородили забором проход к реке. Он попытался объяснить, что владельцы дома нарушают закон, запрещающий преграждать путь к водоемам. Местные жители агрессивно отреагировали на его слова, схватили мужчину за горло и пнули его жену. Один из участников конфликта пообещал найти его и отомстить.

Позже Волницкий вернулся на место ссоры со своим другом. Тот ударил ногой по забору, после чего на шум вышли владельцы дома. Друг прокурора несколько раз выстрелил из травматического пистолета по обидчикам.

Мужчин госпитализировали, их жизни ничего не угрожает. Управление Следственного комитета России по Ленинградской области возбудило уголовное дело по статье «Хулиганство», Волницкого на время разбирательства отстранили от работы.

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