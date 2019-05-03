Основатель LinguaLeo зарезал сестру

Основатель международного образовательного онлайн-сервиса LinguaLeo Айнур Абдулнасыров убил свою сестру Эльвиру Абдулнасырову. С заявлением в полицию обратилась их мать, сообщает РЕН ТВ в пятницу, 3 мая.

По данным телеканала, инцидент произошел 2 мая в поселке Дюртюли в Башкирии, в доме родителей Абдулнасыровых. Девушка, страдавшая шизофренией, набросилась на брата в тот момент, когда у него в руках был нож.

Уточняется, что Абдулнасыров нанес сестре, по меньшей мере, семь ударов. В результате полученных ран она скончалась на месте. Основателя LinguaLeo задержали, он дал признательные показания.

Как выяснили журналисты, сестре Абдулнасырова поставили соответствующий диагноз еще в 1996 году. В последнее время болезнь обострилась, и девушка нередко проявляла агрессию к окружающим.

25 апреля сообщалось, что Северо-Кавказский окружной военный суд приступил к рассмотрению дела Павла Стерлягова — бывшего майора Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, которого обвинили в убийстве из хулиганских побуждений. В ходе перепалки в состоянии алкогольного опьянения он нанес два удара ножом незнакомому мужчине, в результате полученных ран тот скончался.

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