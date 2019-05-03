В ДНР сообщили об очередях за российскими паспортами

Видео: t.me/post_enot

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) начался прием документов на получение российских паспортов. Соответствующая видеозапись была опубликована в пятницу, 3 мая, в Telegram.

Как отмечают авторы канала, люди выстроились в очередь около здания миграционной службы МВД республики.

По словам местных жителей, первые желающие подать заявление пришли к зданию ведомства уже в пять утра. «На момент открытия управления насчитали в очереди 78 человек», — утверждает Telegram-канал Inside Donetsk.

Документы на получение российского гражданства могут подать только те местные жители, которые постоянно проживают на территории республики и имеют внутренний паспорт, уточняет портал «Русская весна». После этого их заявление в срок до трех месяцев будет рассмотрено в МВД России по Ростовской области, где впоследствии и будет выдан паспорт в случае принятия положительного решения.

26 прием документов на получение российского гражданства начался в непризнанной Луганской народной республике (ЛНР). «В местах подачи документов я видел большие очереди, что свидетельствует о том, что желающих получить паспорт гражданина России очень-очень много», — отмечал глава республики Леонид Пасечник.

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины 24 апреля. Он подчеркнул, что эта мера носит гуманитарный характер.

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