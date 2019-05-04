В России прокомментировали арест граждан белорусским КГБ

В российском посольстве в Минске не располагают официальной информацией о заключении под стражу двух граждан России в связи с обвинением по уголовным делам о взяточничестве. Об этом сообщил пресс-секретарь дипмиссии Алексей Маскалев, передает в субботу, 4 мая, ТАСС.

«В консульский отдел посольства России официально уведомления об аресте российских граждан пока не поступало», — пояснил он.

Ранее стало известно о том, что Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии арестовал двух обвиняемых в коррупции: генерального директора государственного оператора связи республики «Белтелеком» Сергея Сиводедова и неназванного гражданина России, который дал ему взятку размере 15 тысяч евро за содействие в поставках телекоммуникационного оборудования.

До этого сообщалось, что другой россиянин был арестован в рамках дела, возбужденного по аналогичному эпизоду в отношении бывшего заместителя государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Андрея Втюрина. По информации КГБ, белорус был задержан с поличным при получении 148,6 тысячи долларов США от представителя российской коммерческой структуры за содействие в продвижении ее интересов в республике.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!