Пользователей мессенджеров проверят и идентифицируют

В России 5 мая вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно изменениям, мессенджеры обязаны идентифицировать пользователей по номеру телефона. Предполагается, что коммуникационной программой сможет пользоваться только тот человек, на которого оформлен номер телефона. Чтобы удостоверить его личность, администрация мессенджера должна передать операторам мобильной связи информацию о клиенте.

Материалы по теме «Интернет потерпел крах» В сети бушуют цензура и блокировки. Но есть способ спастись

Операторы обязаны ответить сотрудникам мессенджера за 20 минут. Если данные об абоненте совпадут с информацией в базе, личность пользователя будет считаться идентифицированной. Если оператор не успел ответить или номера телефона не оказалось в базе данных, то идентификация не будет считаться пройденной.

Все опрошенные агентством мобильные операторы из «Большой четверки» («Билайн», МТС, «Мегафон» и Tele2) заявили, что готовы к выполнению новых требований.

По словам главы Роскомнадзора Александра Жарова, это решение обеспечит безопасность россиян, так как возможность анонимной коммуникации в мессенджерах «затрудняет деятельность правоохранительных органов».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!