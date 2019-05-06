Boeing 737 совершил неудачную посадку в российском аэропорту

Лайнер Boeing 737, летевший из Красноярска, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) после приземления в аэропорту Норильска. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что инцидент произошел из-за того, что пилоты не смогли удержать самолет в пределах ВПП. В результате он выкатился на грунт.

На борту Boeing 737 находилось 100 пассажиров. Никто из них не пострадал.

В феврале частный самолет авиакомпании Jet Air Group совершил неудачную посадку и выкатился за пределы ВПП в аэропорту Шереметьево. Бизнес-джет Gulfstream следовал по маршруту Баку — Москва. На его борту находились двое членов экипажа и трое пассажиров. Никто из них не пострадал.

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