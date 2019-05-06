Раскрыт секрет нового календаря Pirelli

Автором календаря Pirelli на 2020 год станет итальянский фотограф Паоло Роверси (Paolo Roversi). Об этом «Ленте.ру» сообщил один из участников съемочного процесса.

По его словам, Роверси будет первым итальянцем, которого пригласили на эту должность. Съемки будут проходить в городе Верона, поэтому предполагается, что вероятной темой календаря станет история Ромео и Джульетты.

Паоло Роверси — фэшн-фотограф, который получил известность благодаря крупноформатным фотографиям, снятым на Polaroid. Его работы публиковали издания Marie Claire, Elle, Depeche Mode, Vogue, Vanity Fair, W Magazine, Interview и другие глянцевые журналы. Роверси сотрудничал с крупнейшими мировыми брендами Dior, Chanel, Comme des Garcons, Lancome, Yves Saint Laurent и Valentino.

Материалы по теме Снимайте все Стриптизеры, параноики и украинец: что творилось на съемках календаря Pirelli

Календарь Pirelli, или The Cal, появился в 1964 году. Его создатели — сотрудники маркетингового департамента итальянского производителя шин Pirelli. Каждый календарь посвящен женской красоте, отражает тренды современного общества и имеет как художественное, так и социальное значение.

Предыдущий календарь Pirelli, автором которого был фотограф Альберт Уотсон, презентовали в миланском выставочном центре Ангар Бикокка в декабре 2018 года. The Cal 2019 посвящен эмоциональной силе мечты и пути к ее достижению. В съемках принимали участие Джиджи Хадид, Александр Вэнг, Джулия Гарнер, Мисти Коуплэнд, Кельвин Ройал III, Летиция Каста и Сергей Полунин.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!