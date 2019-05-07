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В Японии нашли фрагменты черного ящика разбившегося F-35

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Фрагменты бортового самописца истребителя F-35, потерпевшего крушение в апреле, обнаружили в Японии. Об этом сообщил министр обороны Японии Такэси Ивая, передает ТАСС.

Черный ящик нашли рядом с местом крушения в Тихом океане. Однако отмечается, что найденные фрагменты не содержат данных последнего полета истребителя. Поиски остальных частей бортовых самописцев продолжатся.

Истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35A Lightning II пропал с радаров вечером 9 апреля. Он вылетел с военной базы Мисава в префектуре Аомори и выполнял тренировочный полет над водами Тихого океана. 10 апреля были обнаружены обломки самолета.

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