Стало известно число пострадавших при крушении самолета в Азии

Посол Бангладеш в Мьянме Манджурул Карим Хан Чодхури рассказал, что в результате происшествия с самолетом авиакомпании Biman пострадали 30 человек. Об этом он сообщил газете Dhaka Tribune.

По его словам, всего на борту лайнера находилось 33 человека, включая членов экипажа. Среди них были граждане Бангладеш, Мьянмы, Канады, Китая, Индии, Франции и Швейцарии. 17 пассажиров и двое пилотов были доставлены в местную больницу, еще 11 человек получили медицинскую помощь в госпитале при аэропорте.

Посол добавил, что лайнер выскочил за пределы взлетно-посадочной полосы из-за плохих погодных условий и сильного порывистого ветра.

Ранее 8 мая сообщалось, что самолет Bombardier Dash 8 бангладешской авиакомпании Biman разбился в аэропорту Янгона. Отмечалось, что он соскользнул с взлетно-посадочной полосы во время посадки, в результате чего его фюзеляж развалился на три части. Аэропорт и авиакомпания отказались предоставлять информацию о случившемся.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!