Послеродовая внешность Меган Маркл удивила фанатов

Поклонников удивил послеродовой внешний вид герцогини Сассекской на видео с мужем и новорожденным ребенком в Виндзорском замке. Об этом сообщает Daily Mail.

37-летняя Меган Маркл вышла к журналистам в белом платье британского дизайнера Грейс Уолес Боннер (Grace Wales Bonner) с поясом, подчеркивающим ее талию. Фанатов поразила смелость герцогини, которая появилась в таком наряде сразу после родов, несмотря на выпирающий живот.

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«Я в восторге от выбора Меган. Акцент на послеродовом животе просто необходим в современном мире. Многие женщины не возвращаются в форму, а она сознательно продемонстрировала, как женское тело меняется после родов — я аплодирую. И еще больше люблю Меган», — написала одна из пользовательниц Twitter. «Говорите про королевскую семью что хотите, но единственные известные личности, показавшие послеродовые фигуры — это Кейт и Меган. Ранее я жила с иллюзией, что живот уходит сразу после рождения ребенка», — поддержала другая. «Мое восхищение Меган, которая показала послеродовой живот. Такой поступок со стороны публичной фигуры — это очень круто и большая редкость», — согласилась третья.

Ранее отмечалось, что Меган Маркл первый раз появилась перед камерами после перерыва в шесть недель. «Я очень счастлива, потому что со мной двое лучших в мире мужчин У мальчика отличный характер, он очень спокойный», — сказала герцогиня. Супруги рассмеялись, и принц Гарри шутливо добавил: «Уж не знаю, в кого он пошел».

Мальчик весом 3,3 килограмма родился в понедельник, 6 мая, в больнице Портленд, расположенной в Лондоне.

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