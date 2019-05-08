Появилось видео с новорожденным сыном Меган Маркл и принца Гарри

Журналисты впервые сняли герцогиню Сассекскую Меган Маркл и принца Гарри с новорожденным ребенком на видео. Ролик опубликовало издание Daily Mail.

Молодые родители с сыном на руках вышли к журналистам в Виндзорском замке. Меган Маркл первый раз появилась перед камерами после перерыва в шесть недель.

«Я очень счастлива, потому что со мной два лучших мужчины в мире. У мальчика отличный характер, он очень спокойный», — сказала герцогиня. Супруги рассмеялись, и принц Гарри шутливо добавил: «Уж не знаю, в кого он пошел».

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Герцог Сассекский отметил, что внешность мальчика меняется «с каждым днем», и назвал родительство «потрясающим».

Пара готовится впервые показать ребенка королеве Елизавете II.

Мальчик весом 3,3 килограмма родился в понедельник, 6 мая, в известной больнице Портленд, расположенной в Лондоне.

Ребенок займет седьмое место в очереди на британский престол после деда — принца Чарльза, дяди — принца Уильяма, его детей — принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи, и отца — принца Гарри.

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