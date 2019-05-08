Меган Маркл и принц Гарри впервые показали ребенка

Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри впервые показали новорожденного сына. Сообщение об этом появилось в издании Daily Mail.

Молодые родители с ребенком на руках вышли к журналистам в Виндзорском замке. Меган Маркл впервые появилась перед камерами после долгого перерыва.

«Я очень счастлива, потому что со мной два лучших мужчины в мире. У него отличный характер, он очень спокойный», — сказала герцогиня.

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Вопреки традиции, о рождении сына сообщил ее супруг принц Гарри. Герцогиня еще до рождения ребенка отказалась позировать на крыльце роддома через несколько часов после родов, как это делали Кейт Миддлтон и принцесса Диана.

Мальчик весом 3,3 килограмма появился на свет в понедельник, 6 мая, в лондонской больнице Портленд.

Ребенок займет седьмое место в очереди на британский престол после деда — принца Чарльза, дяди — принца Уильяма, его детей — принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи, и отца — принца Гарри.

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