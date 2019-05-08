Мадонна появилась на публике в мусульманской одежде

Американскую поп-исполнительницу Мадонну сфотографировали в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке в мусульманской одежде. Снимки публикует The Sun.

На 60-летней певице была черная бурка, полностью покрывающая ее голову, солнечные очки и объемная куртка бренда New York Yankees. Однако на пункте таможенного досмотра Мадонна сняла свое облачение и осталась в одной футболке и брюках.

#madonna at#jfkairport#newyork 07.0.5 2019 Фото опубликовано @hakisanhakisan

В феврале 2018 года на Неделе моды в Лондоне в черном хиджабе и скромной одежде появилась голливудская актриса Линдси Лохан. После показа знаменитость позировала для фото с фанатами и принимала подарки от бьюти-брендов. «Мода необязательно должна быть голой», — прокомментировала тогда свой наряд Лохан.

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