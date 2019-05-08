Крошечный жук нанес Швеции многомиллионные убытки

Крошечный жучок размером в четыре миллиметра нанес Швеции ущерба более чем на 625 миллионов долларов, уничтожив леса больше, чем рекордные пожары, вызванные глобальным потеплением. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Речь идет о короедах-типографах (еловый короед), которые считаются особо опасными вредителями леса. Проблема усугубляется тем, что вредители особенно активно размножаются в сухом и теплом климате, что на фоне все того же глобального потепления становится реальной угрозой для шведских лесов. Привычное для Швеции влажное и прохладное лето — естественная защита от паразитов, так как в этот период хвойные выделяют смолы, защищающие их от паразитов, однако в теплое и сухое лето они наиболее уязвимы к жучкам.

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Согласно наиболее пессимистичному прогнозу Лесного агентства Швеции, вредитель может уничтожить до 12,5 миллиона кубометров леса в 2019 году, что обойдется примерно в 6 миллиардов крон или 625 миллионов долларов. Это равносильно 15 процентам ежегодно срубаемого массива, который идет на продажу. В прошлом году короед лишил Швецию 3-4 миллионов кубов. Проблема усугубляется еще и тем, что жучки предпочитают наиболее дорогую древесину — среднего или пожилого возраста (от 40 до 100 лет).

Для борьбы с паразитом Лесное агентство даже разработало антикризисный план, который, правда, сводится к быстрой вырубке зараженных деревьев. Однако некоторые компании, входящие в местную ассоциацию, пытаются внедрить искусственный интеллект, алгоритмы мониторинга и спутниковые снимки. Однако эксперты сомневаются в высокой эффективности этих мер. Как заявил агентству Турбьерн Элофсон, региональный менеджер в Holmen Skog AB, эти меры позволят снизить риски всего лишь на 25-30 процентов, а все будет зависеть от погоды.

«В прошлом году большие потери леса были связаны с сухой и теплой погодой. Лес зависит от дождя, он нужен для роста и защиты», — отметил Элофсон. Экологи же настаивают, что сухое и теплое лето может стать новой нормой для Швеции, что может привести к кардинальным изменениям в местной экосистеме.

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