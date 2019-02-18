Норвегия собралась увеличить масштабы загрязнения Баренц-региона

Правительство Королевства Норвегия выдало разрешение на строительство нового большого медного рудника в провинции Финнмарк, который непосредственно граничит с Россией. Об этом сообщает портал «Северпост.ру». Горнодобывающей компании Nussir ASA разрешено сбрасывать миллионы тонн отходов, в том числе и тяжелых металлов в охраняемый национальный лососевый Реппар-фьорд.

Sametinget — парламент коренного населения региона саамов, совместно с экологами Норвегии пытаются оспорить это скандальное решение. «Это один из самых вредных промышленных проектов во всей истории Норвегии», — утверждает руководитель экологической организации «Друзья Земли Норвегия» Силье Аск Лундбер.

По мнению экологов, под угрозой уничтожения окажутся популяции лососевых и другой промысловой рыбы Северного и Баренцева морей. Эксперты предупреждают, что масштабный ущерб может быть нанесен не только национальному рыбному промыслу, но и всей экологии уникального Евроарктического региона, в том числе и российской Арктике. Более 2500 норвежцев уже поставили свои подписи под петицией протеста.

Nussir будет сбрасывать прямо в море два миллиона тонн отходов тяжелых металлов ежегодно, что эквивалентно 17 самосвалам в час, — сообщает Норвежское общество охраны природы «Naturvernforbundet». Эту же цифру подтверждает и Силье Аск Лундбер: «Сброс отходов горнодобывающей промышленности убьет все живое на дне океана в непосредственной близости и потревожит нерестилища рыбы на гораздо большем расстоянии – об этом неоднократно предупреждали ученые. Это решение убедительно показывает, что правительство Норвегии не воспринимает борьбу за сохранение экологии всерьез и отдает приоритет краткосрочной прибыли», — утверждает общественная деятельница.

Масштабы спланированного отравления поражают: только одно норвежское предприятие ежегодно утилизирует в море 1,2 тысячи тонн серной кислоты, 1 тысячу тонн натрия, 1 тысячу тонн фосфорной кислоты, 360 тонн углекислоты и 90 тонн акриламида. И все это не считая других кислот, растворителей и тяжелых металлов, среди которых медь, никель, свинец, цинк и ртуть.

Экологи указывают, что печальный опыт сброса отходов, который практиковался в гораздо меньших масштабах, чем планируется теперь привел к падению популяции лосося, а треска так и не вернулась на свои прежние нерестилища. Однако министр торговли и промышленности Норвегии Турбьерн Ре Исаксен непреклонен: «Мы уверены, что захоронение в море не вызовет неприемлемых последствий для окружающей среды и рыбного хозяйства». Традиционно отстаивал право своей страны на сваливание промышленных отходов в море и оправдывал тридцатилетнюю практику захоронения тяжелых металлов во фьордах и бывший министр по вопросам климата и окружающей среды Норвегии Видар Хельгесен. Его преемница на это посту Ола Элвестун предпочитает отмалчиваться, несмотря на активные протесты норвежцев.

Норвегия является одной из пяти стран в мире, которые до сих пор позволяют себе сброс промышленных отходов в море. В прошлом году на заседании Международного союза охраны природы (МСОП) Россия и Китай, как и другие 49 стран-участников, проголосовали за предложение, призывающее все страны как можно скорее запретить сброс в море горных отходов на новых предприятиях и прекратить подобную практику на уже имеющихся. Норвегия категорически отказалась.

«Норвегия уже не раз уличалась в лицемерном поведении, и сегодня это страна двойных стандартов в экологии. Промышленности там позволено все, и делается это ради сиюминутных прибылей. Наши соседи тратят сотни миллионов долларов на защиту реликтовых лесов в Индонезии, а на своей территории ведут себя не по правилам. В отличие от России, которая выполняет реальную работу по очистке своей территории, Норвегия только декларирует красивые принципы», — утверждал еще в прошлом году в интервью «Ленте.ру» сопредседатель Экопалаты России Вадим Петров.

