Задержанные в России рыбаки вернулись на Украину

Украинские рыбаки Руслан Кондратюк и Андрей Морозов, задержанные в 2018 году за незаконное пересечение российской границы, вернулись на Украину. Об этом в четверг, 9 мая, уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила «Интерфакс».

10 сентября 2018 года сообщалось, что пограничники задержали двух нетрезвых украинских рыбаков, незаконно пришвартовавшихся к берегу Крыма в районе села Стефановка Джанкойского района.

«Иностранные граждане сообщили, что, выйдя на рыбалку, решили намеренно причалить к берегу Крыма для налаживания дружеских отношений и обмена опытом с крымскими рыбаками», — сообщало пограничное управление ФСБ по республике.

Рыбаки рассказали, что являются жителями украинского села Стрелковое (Херсонская область). На борту лодки пограничники нашли около 20 килограммов рыбы.

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