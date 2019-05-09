Восемь человек пострадали при падении деревьев из-за сильного ветра в Москве

Восемь человек пострадали при падении деревьев от сильного ветра на территории двух административных округов в Москве. Об этом в четверг, 9 мая, источник в экстренных службах столицы сообщил РИА Новости.

По словам источника, пять человек пострадали в Восточном округе Москвы, трое — на юго-востоке города. Погибших в результате падения деревьев, по предварительным данным, нет.

В то же время источник «Интерфакс» сообщает о четверых пострадавших при грозе. По его словам, один человек пострадал в результате падения дерева на Севастопольском проспекте, двое — на улице Маршала Чуйкова, один — на Кубанской улице.

Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Днем 9 мая МЧС сообщило, что в Москве ожидается гроза с порывами ветра до 12-17 метров в секунду. Ведомство призвало москвичей и гостей города быть внимательными и осторожными.

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