МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в ближайшие часы в Москве

В ближайшие часы в Москве ожидается гроза и сильный ветер. Об этом сообщили ТАСС в столичном главке МЧС в пятницу, 28 июля.

«Согласно прогнозам синоптиков, в связи с прохождением атмосферного фронта в ближайшие часы с сохранением до 21:00 мск местами в Москве ожидаются дождь, гроза, порывы ветра 13-18 метров в секунду», — отметили в ведомстве.

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Горожанам рекомендуют переждать непогоду в помещении, не подходить к шатким уличным конструкциям и не парковать машины возле деревьев.

В начале июля директор Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что во второй половине лета в Центральной России ожидаются ливни, грозы и смерчи. По его словам, многие природные катаклизмы, до сих пор невозможно предсказать заблаговременно.