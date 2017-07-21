Глава Гидрометцентра призвал перетерпеть пятничные дожди

Сильные дожди в пятницу, 21 июля, нужно перетерпеть, заявил Национальной службе новостей (НСН) глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Возможно, придется находиться под дождем, но не под постоянным и нудным», — отметил он. Температура воздуха будет колебаться от 21 до 23 градусов по Цельсию.

Ветра «страшной силы», по словам Вильфанда, не ожидается. В настоящее время порывы ветра не превышают скорости 15 метров в секунду. Тем не менее Гидрометцентр объявил «желтый» уровень опасности.

В субботу, 22 июля, погода в столичном регионе начнет улучшаться. «Дождик если и будет, то кратковременный, и температура существенно повысится», — подчеркнул Вильфанд. На следующей неделе температура поднимется до 25 градусов по Цельсию и превысит эту отметку.

В столичном главке МЧС, по данным НСН, продлили экстренное грозовое предупреждение до вечера пятницы 21 июля. В спасательном ведомстве призвали граждан убрать вещи с балконов, поставить машины в гараж или дальше от деревьев.

Днем в пятницу в центре Москвы прошел сильный ливень с градом размером с вишню, передает телеканал «360».

Очевидцы публикуют последствия града в соцсетях.